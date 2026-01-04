陳水扁主持節目喊停 總統府：健康最重要

前總統陳水扁原計畫開設新節目《總統鏡來講》，但申請遭到台中監獄駁回，導致節目計畫中止。針對此事，總統府發言人郭雅慧回應指出，相關事宜均由司法機關依照規定辦理，並強調陳前總統的健康能受到最好的照顧才是最重要的事。

前總統陳水扁的新節目申請遭駁回。（圖／陳水扁臉書）

對於節目計畫被迫喊卡，陳水扁透過臉書發文表達強烈不滿。他在貼文中指控，是行政院長卓榮泰直接下令不准播出該節目，甚至還放話表示，若強行播出就要將他「抓回籠」，言詞間透露出對當局決策的憤怒與抗議。

