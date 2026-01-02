陳水扁主持鏡新聞線上國政節目 NCC：網路不受規範

（中央社記者趙敏雅、林長順台北2日電）前總統陳水扁今天宣布，將在鏡新聞YouTube頻道主持國政訪談節目「總統鏡來講」，4日起播出。NCC表示，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，但該節目在網路播放，不用向NCC申請執照，因此不在規範內；至於受刑人是否可在外從事公開活動，屬於法務部權責。

台中監獄表示，已函文告誡陳水扁務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。

前總統陳水扁正保外就醫，他下午在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」宣布，將主持國政訪談節目「總統鏡來講」，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。

國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲表示，鏡電視於2024年申請營運計畫變更，希望開設政論節目，但因為NCC委員人數不足無法開會討論，鏡電視目前不能製播政論節目，若業者違規，NCC即可開罰，「不過，在網路上的話，不用跟我們申請執照」。

黃文哲說明，NCC尊重言論自由，若政論節目在鏡新聞YouTube頻道播出，不在NCC執照規範內。換言之，沒有違規問題。

至於受刑人在保外就醫期間能否公開活動、主持節目，黃文哲表示，這是法務部的權責，由法務部認定。（編輯：潘羿菁）1150102