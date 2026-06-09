陳水扁也懂！多米多羅毒舌開嗆黃山料 現身接梗神回「黃刪料」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber多米多羅近日上架影片重砲評論暢銷作家黃山料，他在一口氣讀完6本作品後直言內容「水到不行」，甚至以「作家0分」形容。沒想到，相關話題就連前總統陳水扁也懂，不僅現身留言區接住時事，還拋出「黃刪料」諧音梗神回覆網友，意外成為另一個亮點。

多米多羅在最新的影片中，表示實際購買黃山料6本實體書並閱讀後，批評內容重複性高直言「明明看了6本，體感只有2本」、「內容大同小異」、「作為商人很強、很會賺錢，但作為作家0分！」更形容黃山料「不是一口很深的井，是一個很淺的池塘。」影片上架4天累積突破165萬次觀看，也讓黃山料相關話題持續延燒。

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然而，有網友在陳水扁的社群平台上稱他是「最有料的台灣總統。」陳水扁見狀則幽默回覆「阿扁沒那麼『有料』啦，有時候海巡遇到稍微黃色的料，阿扁會選擇刪掉……黃刪料。」之後又有網友提及「文藝復興時代」，陳水扁笑稱要補充文藝復興重要人物「達文西、拉菲爾，還有一個叫米什麼羅的……多米多羅？」讓許多網友瘋狂朝聖「我居然輸給了阿扁」、「完全看不到阿扁車尾燈！」

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