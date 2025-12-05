陳水扁保外就醫還開節目？他嗆鏡新聞踩紅線
[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁近日傳出即將和《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》，引外界抨擊違反台中監獄保外就醫的「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的4不原則。對此，前立委郭正亮昨（4）日怒嗆，這件事分別牽扯到法務部和NCC兩個單位，陳水扁保外就醫開節目，法務部要不要管？且《鏡新聞》申請設立時的決議許可中，包含「全時段不製播新聞性政論型談話節目」，NCC要不要管？
郭正亮昨上《新聞大白話》表示，陳水扁傳出將與《鏡電視》合作開節目扯到2個單位。首先，陳水扁現正在保外就醫中，法務部要不要管？再來，在《鏡新聞》申請設立時的決議許可中，包含「全時段不製播新聞性政論型談話節目」，郭正亮因而質疑，《總統鏡來講》不是政論節目嗎？難道阿扁上電視是要講笑話嗎？
陳水扁將有新電視節目的消息一出，台中監獄副典獄長李敬樑隨即回應，還在查證媒體報導的內容是否屬實，目前還在蒐集資料釐清中。至於保外就醫是否能上節目？李敬樑表示，將就事實狀況去認定評估。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
陳水扁開新節目踐踏4不原則？他狠嗆剛好「證明這件事」
台南、高雄初選才表態！陳水扁將開新節目遭指：要搶話語權
沈富雄唱旺柯志恩！他指民調「這一塊」贏賴瑞隆：大有可為
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 6 小時前 ・ 44
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 20
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 142
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 141
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 7
陳匡怡深夜再爆走曝「陳柏霖也追過我」 喊話別再對她錯誤敘述
【緯來新聞網】曾出演偶像劇《我可能不會愛你》的女星陳匡怡5日凌晨再於社群媒體拋出驚人言論，表示：「陳緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容
2025 台北 101 跨年煙火邀請小 S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 28
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 小時前 ・ 2
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 14
劉冠廷《雙囍》陷婚禮危機 一天趕兩場驚呼：「不能讓我爸媽發現！」
劉冠廷談及此次《雙囍》劇中的角色，忍不住笑說從來沒演過一個角色可以忙成這樣，他分享：「因為這就是發生在一天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，這一天內庭生這個角色實在是太太太多事情要做了，是一個很有別於以往演過角色的挑戰...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發起對話
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
宋芸樺再披婚紗！點頭嫁范少勳 下秒他竟吻了別人
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導愛情影集《人浮於愛》本週末將迎來大結局。主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳接受台灣大哥大MyVideo專訪得知好消...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2