陳水扁傳將主持電視節目 黃揚明大酸世界奇觀：法規遇扁就轉彎

《上報》昨（3）日獨家揭露，前總統陳水扁將在《鏡電視》主持「總統鏡來講」節目，從廣播節目主持人，升格為電視節目主持人，節目預計明（2026）年初播出。對此，資深媒體人黃揚明開酸，陳水扁現在是「保外就醫」狀態，若能到電視台主持政論節目的話，「那還真的是世界奇觀」。

前總統陳水扁。（資料照／中天新聞）

據悉，陳水扁和鏡集團早有合作，目前他在《鏡週刊》仍有「名家現場」專欄，不但對政情仍有高度掌握，也會不時呼應時事發文。例如近期專欄文章，就有評析大罷免失敗後的綠營風波、以及國民黨新主席鄭麗文回應陸方賀電等，解析藍綠在兩岸立場的差異等政局現況。

傳出陳水扁將升格為電視節目主持人，就有綠營文宣高手私下戲稱，「新節目恐將比《勇哥物語》及《有夢上水》更有看頭」，不過也有一派人坦言，想要力拚特赦的阿扁，目前仍有官司問題，如今傳出要升級成電視主持人，目的就是要維持話語聲量，恐讓面對特赦難題的賴清德更加頭痛。

資深媒體人黃揚明。（資料照／中天新聞）

對此，黃揚明今（4）日在臉書發文戲稱「溫馨得無以復加」，這位前總統現在是「保外就醫」狀態，他能到電視台主持政論節目的話，那還真的是世界奇觀。

黃揚明指出，法務部過去曾在陳水扁保外就醫之初訂下「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」四不原則，但陳水扁早已一一突破，法務部仍不斷給扁方便，任其持續維持保外就醫狀態。

黃揚明續指，而「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，保外就醫者「除維持日常居住及生活所必需外，未經監獄核准，不得從事與治療目的不符或顯然無關之活動。」這次陳水扁若能獲得中監允許主持電視政論節目，那法規真的就是「遇扁就轉彎」，擺好看的。

陳水扁傳出明年初將成為電視台政論節目主持人。（資料照／中天新聞）

最後黃揚明直言，這次陳水扁再次施展「衝突、妥協、進步」的老步數，無論中監准許與否，陳水扁和鏡電視，都已把聲量、流量賺好賺滿。

