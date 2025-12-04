陳水扁傳明年初轉戰電視節目主持人 台中監獄：查證中
前總統陳水扁將有新身分？有媒體批露，阿扁將從廣播節目主持人，升格為電視節目主持人，在《鏡電視》主持「總統鏡來講」節目，而且製作單位已經開始籌備，預計明年初播出。對此，台中監獄副典獄長李敬樑表示，將查證媒體報導內容是否屬實。
根據《上報》報導，陳水扁目前在《微微笑廣播網》主持「有夢上水」節目，將完成第258集，近期專訪除了前內政部長顏萬進，還原2000年拚總統時，如何透過顏找到前總統蔡英文來上課，以及訪日密會日本政壇謀略家小澤一朗等種種往事。
此外，節目最近兩集，則是專訪力拚民進黨高雄市長、台南市長初選的邱議瑩和陳亭妃，而且表態力挺2人，展現出對南台灣綠營的強大影響力。
據悉，陳水扁和鏡集團早有合作，目前他在《鏡周刊》仍有《名家現場》專欄，不但對政情仍有高度掌握，也會不時呼應時事發文。例如近期專欄文章，就有評析大罷免失敗後的綠營風波、以及國民黨新主席鄭麗文回應陸方賀電等，解析藍綠在兩岸立場的差異等政局現況。
傳出陳水扁將升格為電視節目主持人，就有綠營文宣高手私下戲稱，「新節目恐將比《勇哥物語》及《有夢上水》更有看頭」，不過也有一派人坦言，想要力拚特赦的阿扁，目前仍有官司問題，如今傳出要升級成電視主持人，目的就是要維持話語聲量，恐讓面對特赦難題的賴清德更加頭痛。
另外，針對外界質疑，陳水扁從2015年1月核准保外就醫，期間多次對於台中監獄規定的「不進競選會場、不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的5不原則踩紅線，參與政治活動，現在還傳出將擔任電視節目主持人，根據《TVBS新聞網》報導，台中監獄副典獄長李敬樑回應，目前還在查證媒體報導內容是否屬實，並持續蒐集資料釐清中。
