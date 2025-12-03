陳水扁公開力挺台南第一位女市長 細數陳亭妃觀光科技交通完整政策規劃 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

前總統陳水扁於廣播節目《有夢上水》今（3）日預告，本周日節目將專訪投入民進黨台南市長初選的立委陳亭妃，並直言「期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住總統賴清德本命區，進而連任總統」。

陳水扁表示，陳亭妃過去已於2022年10月及2024年5月2次上節目，此為第3度受訪。他更以俏皮語氣形容：「陳亭妃會是『陳水扁食：妃常好料』的台南第一位女市長嗎？」顯示對她參選的高度期待。

陳水扁指出，根據最新民調，陳亭妃暫居台南市長民調第一，雖然當選有信心，但仍不敢掉以輕心。他期待台南市長選舉能推進歷史的下一步，讓這座民主勝地首次誕生女性市長，也守住賴清德總統的政治本命區，維繫整體執政布局。

針對陳亭妃提出的市政藍圖，陳水扁也特別介紹，她的競選主題曲《風吹風吹台南起妃》象徵帶著台南向上飛揚的承諾；陳亭妃發布的市政白皮書則涵蓋5大觀光軸、3大科技軸，以及4橫3縱交通網絡，從城鄉串聯、產業發展到觀光形塑均有完整規劃。

在教育與社福方面，陳亭妃主張「教育十現美景」，包括托育減負、學習環境升級等，並推動65歲免繳健保費，降低長者負擔；交通建設部分則提出台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，朝3線完整布建的願景邁進。

陳水扁強調，在民進黨內台南市長提名競爭逐漸浮現之際，民眾最關心的仍是候選人是否具備願景、能力與決心。透過節目專訪，他希望讓更多人了解陳亭妃的市政想法，也期待台南的下一步能由最能團結支持者、推動城市前進的人選來領航。

