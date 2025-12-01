陳水扁公開力挺邱「市政最佳接棒」陳其邁回應了…君子之爭必須延續下去

記者洪正達／高雄報導

陳水扁「覺得」陳其邁應該會屬意邱議瑩，只是礙於目前身分無法表態。（圖／翻攝陳其邁臉書）

民進黨高雄市長初選「4搶1」，並於數週後的1月份民調對決後，將底定由誰出戰國民黨立委柯志恩爭奪市長寶座，由於賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺各有自己的基本盤，因此還沒正式初選競爭已相當激烈，其中前總統陳水扁在廣播節目《有夢上水》有預感，認為陳其邁心中應該是屬意邱議瑩的接棒態勢較為明顯，對此陳其邁則回應，目前4位參選人都相當優秀，但最後決定誰出線的還是市民，衷心希望君子之爭能夠延續。

據了解，邱議瑩日前到陳水扁的廣播節目《有夢上水》接受專訪，節目於11月30日播出，陳水扁過程中談到邱議瑩是「最強母雞」，並透露陳其邁身邊的助力、幕僚甚至後援會幹部等都力挺邱，因此他憑第六感也「感覺」邱應該最得陳其邁認可，也是能延續他施政理念與藍圖的人，但陳其邁礙於目前身分無法公開表態。

對陳水扁此說法，陳其邁則回應4名參選人都相當優秀、努力，國會表現也有目共睹，但還是要強調能決定最終人選的是市民，尤其這些黨內同志過去的努力及對高雄發展的願景就是君子之爭，也非常有風度沒有彼此批評，尤其很多政見發表會互相攻擊，這4人即便有競爭還是保持君子風度，期盼這種態勢可以繼續。

此外，陳其邁也說，民進黨的初選就是全民調，最後由市民來做出決定，不是只有民進黨員可以表達意願，而是由全體市民共同推派、提名，這個風氣很好，讓參選人持續努力、端出政策牛肉來博得支持。

其中，以「陳其邁雄中同學」自居的許智傑就說，他尊重阿扁總統的第六感，但阿扁也稱讚他重情重義，尤其目前還是凱達格蘭基金會董事，其子陳致中也會一起聯合服務，他會繼續努力發揮民選首長的經驗，成為黨內最大公約數，戰戰兢兢的堅持到最後。

