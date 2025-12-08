



[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民進黨 2026 台南市長初選熱度升高，前總統陳水扁今（7）日在廣播節目《有夢上水》專訪立委陳亭妃時罕見強力背書，直言她「有 99.9% 的機率成為台南 400 年來第一位女市長」，更點出她在歷次選戰中屢次擊敗國民黨立委謝龍介，是綠營最具勝選實力的人選。他強調，守住台南，就是守住賴清德總統的本命區，這場選戰攸關 2028 總統大選的穩定與布局，綠營絕不能失守。

陳水扁公開力挺陳亭妃：有 99.9％ 機率成台南首位女市長 守住賴清德本命區、奠定 2028 連任基礎。（圖／翻攝微微笑廣播網YT）

陳水扁在節目中回顧陳亭妃的從政歷程，指出她在 2008 年立委選戰中，挑戰國民黨連霸三屆、被視為「儲備市長」的王昱婷，最終以 943 票險勝，創下翻盤紀錄，「那時候沒有人看好她，但她做到了」。他也提到，陳亭妃在議員、立委選戰中總共擊敗謝龍介五次，「民意已經驗證過她的戰力」。

根據近期多份民調顯示，陳亭妃對上謝龍介皆保持穩定領先，陳水扁坦言，他非常期待台南 400 年來首位女市長能在這一屆誕生，「完成民主最後一塊拼圖」。他更重申，台南是綠營在南台灣的根基所在，一旦失守，恐牽動嘉義、高雄、屏東等縣市的選情，「台南一定要守住，這就是守住賴總統的本命區，也是奠定 2028 連任的重要基礎」。

對於這樣的肯定，陳亭妃在節目中回憶，自己第一次參選立委時正經歷父親病危、外界不看好的雙重壓力，卻仍靠著堅持與基層力量逆勢勝出，「除了要感謝阿扁總統、游錫堃院長、許添財市長的全力力挺，我更要感謝所有當年陪我走過這段艱辛路的每一位」。

談到未來再度對決謝龍介的可能性，她坦言 2026 會比以往更艱困，尤其在藍白合作氣氛成形的情況下，「台南不能掉以輕心」。她指出，2022 年台南市長黃偉哲在民調大幅領先的情況下，最終只贏 4 萬多票，足見藍營在台南已有動能。

陳亭妃在節目上也再次呼籲，民進黨的對手始終是國民黨與謝龍介，絕對不是黨內同志，「我們一定要把賴清德市長連任時的 72.9％支持度找回來」。

陳水扁節目最後也語帶期待地說，台南過去從未出現過女市長，而他相信，台南已準備迎接改變，「陳亭妃現在應該有 99.9％ 的機率，所以台南第一位女市長是可以被期待的」。

