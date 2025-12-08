陳水扁力挺成為台南第一位女市長 陳亭妃：我有信心戰勝

前總統陳水扁表態在台南市長選戰中支持民進黨立委陳亭妃。對此，陳亭妃今（8）日受訪時表示，陳前總統是最重視女性參政的人，自己不會辜負大家期待，也有自信能夠戰勝。

民進黨立委陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳亭妃今（8）日在立法院受訪時，針對前總統陳水扁的力挺，她表示謝謝陳水扁總統的疼惜，在2008年她選舉最危急，也是陳總統最後一場出現力挺站台，當時她不被看好，幾乎找不到大咖站台，當時是游錫堃院長拜託陳總統，陳總統本來要從高雄去屏東了，後來決定先上來台南再去屏東，當時是阿扁總統給她力量。

廣告 廣告

前總統陳水扁力挺陳亭妃。（圖／翻攝自「陳水扁新勇哥物語」粉絲專頁）

陳亭妃指出，阿扁總統是台南的孩子，知道這塊土地上每個人的生長與努力，阿扁總統今天站出來就是希望台南補足民主版圖，希望台南有女性市長，才會有感而發。陳亭妃續指，阿扁總統重視女性從政，因此找了呂副總統，讓台灣有第一位女性副元首，進而有第一位女總統蔡英文，這就是力量，「我不會辜負大家期待，讓台南有400年第一位女市長，我有信心戰勝謝龍介，六戰六勝」。

媒體追問，陳水扁這樣是否在跟賴清德做對？陳亭妃回應，「想太多」，因為賴總統對台南了解，賴清德也希望台南有最強候選人，這毋庸置疑，這也是民進黨選對會堅持的目標，民進黨需要最強候選人，才能2028年讓賴清德的連任有底氣，在這點上，大家目標是一致的。

延伸閱讀

陳水扁轉戰電視節目？謝龍介曝他「挑戰賴清德」盤算：有好戲看

力挺陳亭妃！陳水扁喊：99.9%機率成台南第一位女市長

陳水扁力挺陳亭妃選台南市長！林俊憲反應曝光：尊重阿扁