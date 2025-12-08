陳水扁力挺拼台南首位女市長 陳亭妃：有信心六戰六勝謝龍介

前總統陳水扁力挺參選台南市長，民進黨立委陳亭妃表示，有信心戰勝國民黨可能的對手謝龍介。（圖／周志龍攝）

前總統陳水扁表態力挺民進黨立委陳亭妃參選2026台南市長，並期盼台南400年之際迎來首位女性市長。對此，陳亭妃今（8）日表示，她過去已五度交手並擊敗國民黨可能的對手謝龍介，明年將延續氣勢，「有信心寫下六戰六勝」戰績。

民進黨台南市長初選競爭激烈，被視為總統賴清德故鄉之戰的指標選區，黨內關注度高。近期，同樣有意角逐提名的立委林俊憲多次重提陳亭妃「叛黨」、「跑票」等爭議，使初選攻防升溫。兩人因議長跑票事件、政見會形式等議題隔空交鋒；地方上則形成「挺憲派」力量，批評陳亭妃政見過時，認為林俊憲政策更具體，使選情緊繃程度如同刀刀見骨。

對此，陳亭妃今日在立法院受訪表示，她不會辜負期待，「有信心六戰六勝，讓台南誕生四百年來第一位女性市長」。賴清德身為總統與黨主席，一定希望民進黨推出最強候選人，這也是黨內選對會始終堅持的方向。

她表示，2026的勝選不只關乎台南，更是2028賴清德連任布局的重要基礎，「大家的目標是一致的」。至於陳水扁公開支持一事，外界解讀「反賴勢力成行」，陳亭妃回應稱，陳水扁是台南的孩子、非常了解這塊土地的行動，「大家想太多了」。

