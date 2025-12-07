陳水扁力挺陳亭妃選台南市長！林俊憲反應曝光：尊重阿扁
民進黨台南市長初選白熱化，民進黨立委林俊憲、陳亭妃捉對廝殺，陳亭妃近日獲前總統陳水扁力挺，今天（7日）又再度上節目接受陳水扁專訪。對此，林俊憲今天表示，會尊重阿扁總統。
陳水扁今天在臉書發文表示，這是他第3次專訪陳亭妃。他也在臉書貼文中提到，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統。市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。
林俊憲今天則是在後壁成立後援會，被問及此事時，他表示「尊重阿扁」，「我想我們在台南，大家在我們這邊都非常團結」，現在有大約20幾位議員、3位立委陪他站台，「國民黨最怕的是團結的民進黨，只有團結的民進黨，才打得贏國民黨。」
林俊憲說，我們尊重阿扁，並指陳水扁和陳亭妃的關係不一般，陳亭妃長期擔任凱達格蘭基金會董事長，因此陳水扁支持陳亭妃，我們當然尊重。
