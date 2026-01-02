陳水扁和鏡電視開網路節目疑踩紅線! 中監發函告誡、NCC：沒違規

陳水扁與鏡電視合作開網路節目，即將週日10點上線。 圖：翻攝自陳水扁Thread

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁2015年獲准保外就醫至今已10年，期間屢被質疑多次踩「五不原則」紅線，他2日宣布在媒體線上平台開節目「阿扁來了！」4日早上10點首播「從國家的高度，洞察世局。」台中監獄證實已收到陳水扁的「口頭申請」，已發函告誡，務必遵守保外醫治相關規定。

陳水扁2日突然宣布將與《鏡電視》合作開設新節目《總統鏡來講》。對此，台中監獄表示，確實已收到陳水扁「口頭申請」，對於陳水扁是否觸及紅線則回應：「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。

廣告 廣告

陳水扁因貪污案件2008年11月被收押，2013年轉往台中監獄附設培德醫院服刑，2015年健康惡化獲准保外就醫，陳水扁近年積極經營社群平台，不時針砭時事政局不遺餘力，2日更預告將在節目中進行「史無前例的深度對話」，內容主打「講真相、講理想、講出台灣新力量」、「從國家的高度，洞察世局。」首集預定於本月4日上午10點線上播出。

雖然台中監獄曾依據保外醫治受刑人管理辦法，要求陳水扁不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪和不碰政治等「五不原則」，但過去10年來，阿扁屢被質疑違規。台中監獄當時強調，狀況需待調查釐清後再決定是否處置，並非僅因外界輿論就認定違規，如今再度傳出他將主持電視節目，是否觸及敏感界線，再度引發關注。

國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲則指出，鏡電視去年申請營運計畫變更，希望開設政論節目，但因為NCC委員人數不足無法開會討論，鏡電視目前不能製播政論節目，若業者違規，NCC即可開罰。不過，在網路上「不用跟我們申請執照」。NCC尊重言論自由，若政論節目在鏡新聞YouTube頻道播出，不在NCC執照規範內。換言之，沒有違規問題。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台東跨年晚會太讚！呂秋遠：那晚像被好好陪伴著走過年與年的交界

(影)《矢板明夫Newtalk》張文事件凸顯社會防衛韌性不足？ 矢板明夫：台灣社會有被中國癱瘓的可能