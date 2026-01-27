陳水扁喊要開講恐觸紅線？鍾佳濱：盼謹守保外就醫規定

「保外就醫」中的前總統陳水扁日前自爆，他主持的新節目遭行政院長卓榮泰下令封殺，他26日表示將舉辦講座，但台中監獄回應，將依法落實督管，引發討論。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今天（27日）表示，大家都很關心陳水扁的健康，也希望能謹守保外就醫相關規定。

陳水扁。（圖／中天新聞）

陳水扁在臉書發文表示，他受南一中校友交流會邀請，將於2月7日在台大校友會館舉辦專題講座，主題為「就讀南一中對阿扁從政的影響」。活動海報上備註，演講後將有半小時問答時間，自由發問不設限。

對此，台中監獄則回應，陳水扁雖已報備該行程，仍將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，持續掌握瞭解相關情事，依法落實督管。

陳水扁表示將於2月7日在台大校友會館演講。（圖／翻攝「陳水扁新勇哥物語」臉書粉專）

鍾佳濱表示，陳水扁保外就醫至今，國人都很關心他的健康，他也很關心台灣社會，難免會有對現況的評論和發言，我們也希望，在台中監獄掌理之下，能謹守保外就醫的相關規定。

