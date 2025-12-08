陳水扁喊「台南第一女市長」 陳亭妃：有信心 林俊憲：尊重

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選競爭激烈，前總統陳水扁日前表態力挺立委陳亭妃，更直言陳亭妃有99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長，對此，陳亭妃表示有信心，民進黨立委林俊憲則表示尊重。

前總統陳水扁(12.7)說：「起碼99.9%有可能，讓台南有史以來出現第一位女市長。」這句話給來接受專訪的民進黨立委陳亭妃，在民進黨台南市初選中，打了一次強心劑，過去陳水扁就曾親口表態支持陳亭妃，近來更三度邀約專訪，期盼她能夠第六次完勝藍營的潛在對手謝龍介。

廣告 廣告

立委(民)陳亭妃說：「所以我相信他今天站出來希望，我們台南，補足民主的這塊版圖，也就是讓台南，有一個女性的市長。」台南議員李宗翰辦起挺憲後援會成立大會，展現林俊憲溪北地區支持度。

事實上從確定陳亭妃以及林俊憲黨內對決，兩個各有千秋，以陳亭妃為例在第三選區拿下超過七成得票率，是全市最高票基層實力雄厚，相較之下在選區拿下得票率76.54%之外，從打算參選以來，包括賴惠員郭國文林宜瑾王定宇，都不時與林俊憲合體，過去也有多達21名泛綠議員，開記者會宣布挺林俊憲，這相當於黨團成員3分之2。

但陳亭妃也不是省油的燈，出生政治世家7歲就跟著爸爸陳佳照打選戰，23歲首次參選台南市議員另外陳亭妃與黃偉哲，8年前初選結束後，37區後援會仍舊維持組織運作，還有親妹妹陳怡珍同樣也是台南議員，也成為她的最強後盾，台南憲妃大戰打得熱，各有擁護之下誰能出線很難說

原始連結







更多華視新聞報導

南部綠委記者會遭獨漏？ 陳亭妃突現身喊：有受邀

綠台南初選倒數！ 陳亭妃推形象短片.林俊憲發布主題曲

初選廝殺！陳亭妃取景必比登店推形象片 20名議員相挺林俊憲參選

