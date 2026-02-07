陳水扁回顧軍購遭阻：賴總統比我更難做 籲支持1.25兆國防預算

陳水扁今演講時談及藍白封殺國防預算議題。（資料畫面）

前總統陳水扁今（7日）到台大校友會館演講時，談及藍白封殺1.25兆國防特別條例，直言：「現在還要繼續開玩笑下去嗎？」並回顧其任內三大軍購案遭國民黨、親民黨聯手反對的經驗，感嘆總統賴清德面對的政治環境比他當年更為艱困，對此表達高度同情，呼籲社會力挺國防預算、成為賴政府後盾。

陳水扁今日以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題在台大校友會館演講時，分享自己對台灣國防與政治環境的看法，他直指，藍白持續封殺為期8年的1.25兆國防特別條例，嚴重影響國家安全，並痛批：「現在還要繼續開玩笑下去嗎？」

廣告 廣告

陳水扁指出，自己任內也曾推動三大軍購案，包括柴電潛艦計畫，但遭國民黨與親民黨聯手反對，他回憶，當時曾與親民黨主席宋楚瑜舉行「扁宋會」，拜託對方支持軍購案，宋楚瑜甚至帶著「主權、民主、和平、對等」八字口信赴北京，但最終回台後比國民黨更反對。

陳水扁感慨，當時的軍購難題如今重演，現在政治環境更為惡劣，總統賴清德面臨比他當年更困難的局面，比他的時代還難做，對總統賴清德非常同情，他向台下聽眾呼籲支持賴總統、賴政府1.25兆國防預算。





更多《鏡新聞》報導

藍白卡國防預算 美參院外委會議員表達失望、籲儘速通過

不滿罷免貼文提性騷舊案 羅廷瑋求償51萬一審敗訴

中國籲立陶宛恪守「一中原則」 外交部：對國際洗腦的霸凌行徑