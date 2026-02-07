陳水扁在賴清德任內「有機會被特赦」？本人突喊「拍謝」回應曝光了

即時中心／黃于庭報導

前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，而他保外就醫至今，「是否會被特赦」一事，也受到外界高度關注。對此，他今（7）日應邀出席南一中校友交流會特別講座，會後回答提問時，被問及有沒有可能在總統賴清德任內獲得特赦，他僅回應「你問我，我要問誰」，並表示問錯人了。

針對有無可能被特赦一事，陳水扁今日說，這是多問的，「你問我，我要問誰？拍謝（台語抱歉之意），問錯人了啦」。另現場有觀眾稱，無法支持賴清德，他則回應「不支持賴總統，不然你要支持誰？」，支持中國國家主席習近平？還是支持國民黨主席鄭麗文當總統？再怎麼差都比他們好。

而執政時期也曾面臨過朝小野大局面，會給賴政府什麼建議？陳水扁表示，台灣僅有2個總統面對過朝小野大，就是他與賴清德，並且當年「朝更小，野更大」，但還是要面對；而他的做法是，承認自己是少數執政、姿態要低，以對話代替對抗。

不過，陳水扁也認為，如今時空背景不同，也沒有說現在就要怎樣，畢竟不一樣的時代、不一樣的總統，面對不一樣的政治環境，人家有人家的想法和做法，要謙虛一點，「總統比我們更明瞭，盡量就尊重，他這樣做絕對有道理」。

