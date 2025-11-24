陳水扁大玩AI開張「陳水扁食」 網友敲碗：一定朝聖

前總統陳水扁保外就醫後主持廣播節目，並且也活躍於網路，他今（24）日在社群放上一張有著「陳水扁食」招牌的照片，圖中他正煮著扁食，並配文寫道，「阿扁改行了，歡迎光臨」，引發不少網友敲碗「一定朝聖」，不過要讓網友失望了，因為這是張AI照片。

陳水扁PO出「陳水扁食」AI照。（圖／陳水扁臉書）

陳水扁今天在他的「陳水扁新勇哥物語」臉書帳號中發文表示，「《陳水扁食開張了》阿扁改行了，陳水扁食開張了，歡迎光臨‧」並且附上一張他穿著圍裙煮扁食的照片。

針對陳水扁的照片，底下網友嗨喊，「一定朝聖」、「可以訂位嗎？」、「勇哥……你這間店佛心」、「看起來很好吃耶」、「真的嗎？能看到阿扁本人嗎？」、「地址在那」。

儘管不少網友敲碗想知道「陳水扁食」地址，但可以從這張照片右下角發現是AI照，因此也有不少網友用AI做更多陳水扁製作扁食的AI照片。

