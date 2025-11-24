南部中心／呂彥頡 高雄市報導

最近網路上出現一張，前總統陳水扁，開了一家俗稱扁食餛飩店的照片，讓陳前總統又好氣又好笑，還把照片轉貼上自己的社交平台上。對此陳前總統的兒子陳致中，還特別出面澄清，阿扁總統真的沒有開店，也不會煮扁食。雖然這張AI照片看來無傷大雅，不過也特別要提醒民眾，類似的AI造假問題，要特別留意當心。

陳水扁大玩AI開張"陳水扁食" 陳致中:真的沒開店

網路瘋傳阿扁開店煮扁食ＡＩ圖，陳前總統也ＰＯ網幽自己一默！（圖／翻攝網路）

網路上瘋傳一組，前總統陳水扁站在小吃攤前，穿著圍裙手裡正在撈煮餛飩的照片，熱氣騰騰，搭配背後滿座的顧客，畫面看起來經營得相當不錯，背後店裡的招牌，還寫著大大的陳水扁食四個大字，讓許多網友，都關心起陳前總統的近況，當然很多人也認為，名人加上諧音哏，的確很有話題性。民眾表示：「蠻有趣的啦，畢竟他的名字，現在台灣又很喜歡強調諧音梗。」、「都這種用AI以假亂真的照片，讓人家一時之間很難判斷出，到底是真是假。」重點是連陳前總統，也把照片轉貼到自己的社交平台上，留言阿扁改行了，幽自己一默。不過在網路上查詢陳水扁食，還真的會出現店家資訊，只不過地點卻是在中國福建，而陳前總統的公子陳致中也出面回應，阿扁總統真的沒改行，也沒開店賣扁食。

廣告 廣告

陳水扁大玩AI開張"陳水扁食" 陳致中:真的沒開店

陳致中回應梗圖，強調阿扁總統愛吃餛飩，但可不會煮餛飩！（圖／翻攝網路）

陳前總統兒子陳致中表示：「我爸爸是愛吃餛飩，胃口很好他每一樣都說好吃，但是他不會煮餛飩，更不會賣餛飩。」雖然阿扁賣扁食，哏圖看來無傷大雅，不過如今AI盛行，假造生成的圖片、影片，四處流傳，要是事涉政府或國安，民眾也不可不慎。陳前總統兒子陳致中強調：「真的是又好氣又好笑，我覺得也要提醒我們的國人，真的對這種AI的攻擊，這種資安的一種危機，要提高警覺。」日前國安單位就發現，有YT頻道頻頻推出影片，是模擬假造總統賴清德談話，而且涉及議題敏感，還引發國安討論。其實陳前總統愛吃小吃，任內也到過台中吃肉包配扁食湯，吃得讚不絕口，讓店家喜迎貴客上門，開心的眉開眼笑。不過幫忙推薦可以，自己開店煮扁食純屬搏君一笑，顯然不會是阿扁總統的專長。

原文出處：陳水扁大玩AI開張"陳水扁食" 陳致中:真的沒開店

更多民視新聞報導

校長變記者！專訪4位總統級校友 陳文章：他們都有台大人榮譽感

蕭美琴IPAC演說讓陳水扁「點名賴清德」！期待能「達成1事」

德國議員超挺台！謝志偉揭2關鍵：柏林充滿台灣旋風+蔡英文魅力

