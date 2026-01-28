陳水扁宣布演講挑戰4不原則 李勝峰：司法被按在地上摩擦

前總統陳水扁保外就醫期間，26日宣告「歡迎參加知識響宴的阿扁演講」，再度挑戰台中監獄訂定的「4不原則」。前立委李勝峰27日在《新聞大白話》節目痛批，陳水扁此舉是公開把司法踩在地上，讓台灣司法公信力蕩然無存，強調司法是國家最後穩定的力量，不容被如此踐踏。

台中監獄針對陳水扁保外就醫訂有「4不原則」，規定其「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」。對於陳水扁宣布演講一事，中監回應將依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定落實督管。然而陳水扁近年頻頻踩踏紅線，正面挑戰司法公信力。

李勝峰質疑，陳水扁是保外就醫身份，卻不就醫反而要出來演講，司法單位的回應竟是「在評估中」。他直言，這是把司法的臉按在地上摩擦，司法單位也不敢怎樣，如此還談什麼司法正義、司法公平。李勝峰強調，司法是一個國家最後穩定的力量，而這個力量被如此踐踏，這不是一時、一人、一地的問題，而是一個體制的問題。

李勝峰進一步指出，就如同大法官人數不夠本來就不可以開會，還把3個大法官幹掉，5個人就可以做決議，這種毀憲亂政、害台的事情做出來了，整個社會無所謂、學界無所謂。他認為，現在很多學界的申請都要經過政府支持，為了怕申請不過，於是就把所有的良心、道德、知識全部丟到一邊。

李勝峰也提及大罷免時的偽造文書案，質疑有需要到那麼樣的搜索、羈押，批評現在司法公開地當政治的東廠。他表示，其他事情他沒那麼在意，但司法的崩壞他真的很在意，因為那涉及到台灣能不能永續地生存。

