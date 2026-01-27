陳水扁宣布2/7開講 台中監獄：依法落實督管

陳水扁發文預告，2月7日在台大校友會館應邀主講南一中校友交流會特別講座，主題為《就讀南一中對阿扁從政的影響》。（圖／報系資料庫）

前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，新節目《總統鏡來講》原定1月4日上線，不過，當天早上他突然發文表示，行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」，節目胎死腹中。陳水扁26日再度宣布，將應邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議，而台中監獄表示，陳水扁事前已報備行程，將依規定，持續掌握了解相關情事，依法落實督管。

陳水扁原定1月4日於鏡新聞線上播出的網路節目《總統鏡來講》，不過，陳水扁4日發文表示，「卓院長下令，阿扁不來了」，矯正署林署長卻跟自己電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，「期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。

廣告 廣告

台中監獄當時回應，陳水扁辦理保外醫治至今，均依法令派員訪察、督管保外期間所有活動，係依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》第7條規定，覈實審核其所提申請與病況，依法予以駁回，並將落實督管，務必恪守相關規範。

26日早上，陳水扁再次發文預告「歡迎參加知識響宴的阿扁演講」，並表示，2月7日在台大校友會館應邀主講南一中校友交流會特別講座，主題為《就讀南一中對阿扁從政的影響》。

根據《中央社》報導，對此，台中監獄回應，陳水扁雖已報備行程，中監將依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，持續掌握了解相關情事，依法落實督管。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

賈永婕不忍怨「答應過會減速」 霍諾德喊：我有啊！90變91分鐘

霍諾德攀101掀模仿潮「已拉封鎖線禁止」 賈董：這行為不帥又愚蠢

男子「死而復生」！剛辦完喪禮他竟回來了 家屬嚇壞掘墓查真相