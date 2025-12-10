陳水扁將上主持台 開新節目邀市長候選人 何景榮：抓準賴清德「這弱點」....

前總統陳水扁。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁近日表示，將與《鏡電視》合作開設新節目〈總統鏡來講〉，預計於明年初開播。該節目因應 2026 年將舉行的地方首長選舉，預計將邀請獲民進黨提名的候選人擔任來賓，近期陳水扁亦訪問邱議瑩，並公開支持陳亭妃參選台南市長，顯然試圖再次影響政局。

陳水扁與談邱議瑩。圖：翻攝自陳水扁新勇哥物語

陳水扁與談陳亭妃。圖：翻攝自陳水扁新勇哥物語

淡江大學助理教授何景榮在〈新聞大白話〉節目中評論道，他認為陳水扁相信賴清德難以取得中間選民支持，固須進一步鞏固深綠基本盤，在這樣的情況下因忌憚得罪獨派，不會對陳水扁有太大反應。他提到，對比蔡英文執政時期，由於受到較多中間派支持，這才使陳水扁較難有發揮空間。

另一方面，國民黨籍立委洪孟楷則批評，〈總統鏡來講〉雖是以談話性節目的名義，實際上很可能帶有政治元素，有違背令陳水扁得以保外就醫的「四不原則」的疑慮，即不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪。這一問題待節目播出方能定奪，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹也對此回應道，新聞台若違反相關規範，將依法處理。

