陳水扁將主持鏡新聞YouTube國政節目 NCC：網路不受規範無違規

前總統陳水扁目前正保外就醫，他今天宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，４日起在鏡新聞YouTube頻道播出。NCC對此表示，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，不過該節目將在網路播放，不需向NCC申請執照，因此不在規範內，並無違規問題；至於受刑人保外就醫期間能否從事公開活動，屬於法務部權責，由法務部認定。

台中監獄表示，已函文告誡陳水扁務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。

前總統陳水扁目前正保外就醫，他今天下午在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。

國家通訊傳播委員會（NCC）主祕黃文哲表示，鏡電視於2024年申請營運計畫變更，希望開設政論節目，但因NCC委員人數不足無法開會討論，鏡電視目前不能製播政論節目，若業者違規，NCC即可開罰，「不過，在網路上的話，不用跟我們申請執照」。

黃文哲說明，NCC尊重言論自由，若政論節目在鏡新聞YouTube頻道播出，不在NCC執照規範內，換言之，並不存在違規問題。

至於受刑人保外就醫期間是否能公開活動、主持節目，黃文哲表示，這是法務部權責，由法務部認定。