陳水扁將主持《鏡電視》節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事

政治中心／巫旻璇報導

前總統陳水扁傳出將重返電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。





陳水扁確定主持《鏡電視》新節目！首集「政壇大咖現身」NCC示警恐踩線

《鏡電視》替陳水扁開設的節目《總統鏡來講》，已確定將在明年1月開播，首集將邀請民進黨前主席許信良擔任來賓。（圖／民視資料照）

廣告 廣告





根據《上報》報導，《鏡電視》替陳水扁開設的節目《總統鏡來講》，已確定將在明年1月開播，首集將邀請民進黨前主席許信良擔任來賓，許信良過去曾與陳水扁在2000年總統初選中競爭，甚至因此退黨，但多年來他也多次公開呼籲特赦陳水扁，如今更親自以行動支持扁重登螢光幕。許信良日前推出新書《天命》，新書問世不久，陳水扁便透過與許信良交情深厚的媒體人居中牽線發出邀請，而許信良也爽快答應錄影，書中相關內容將成為節目首集的重要討論焦點。





陳水扁確定主持《鏡電視》新節目！首集「政壇大咖現身」NCC示警恐踩線

前總統陳水扁與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》將在明年1月開播。（圖／民視資料照）





另一方面，立法院交通委員會8日審查《衛星廣播電視法》部分條文修正案，NCC主委陳崇樹列席備詢。陳崇樹表示，目前《鏡電視》仍不得開設政論節目，而其官方網站目前也未見相關公告，NCC將持續監督，他強調，至於受刑人是否可公開活動，屬法務部的職權範圍，NCC予以尊重。有立委質詢指出，《鏡電視》部分節目以主持人單獨訪談政論圈常客的方式呈現，疑似規避不得製播政論節目的規範。





陳水扁確定主持《鏡電視》新節目！首集「政壇大咖現身」NCC示警恐踩線

陳崇樹表示，目前《鏡電視》仍不得開設政論節目，而其官方網站目前也未見相關公告，NCC將持續監督。（圖／翻攝自立法院YouTube）





對此，陳崇樹回應，NCC已去函要求《鏡電視》說明，先前也曾針對《大選鏡來講》發出警告。若後續調查認定節目內容屬政論範疇，將依相關法規處理，該開罰就會開罰。陳崇樹表示，《鏡電視》去年（2024年）曾提出營運計畫變更申請，規劃新增政論節目內容，但因當時NCC委員人數未達法定門檻，無法召開委員會審議，因此也已明確提醒鏡電視，在相關申請尚未核准前，仍不得製播政論性談話節目。在相關爭議未解的情況下，陳水扁明年是否能順利於《鏡電視》主持新節目，也成為外界高度關注的焦點。













原文出處：陳水扁確定主持《鏡電視》新節目！首集「政壇超大咖現身」NCC示警恐踩線

更多民視新聞報導

古巴「拒台人入境」龍蝦慘跌7成！王瑞德揭親中3大慘案：就是實力

他嗆賴清德「滾出中國」夢多10字反嗆完勝！本人再表態：我有繳稅

館長抖音直播被問「吃過X肉嗎」！本人回這句「秒封禁」慌張冒汗全被拍

