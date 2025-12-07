陳水扁專訪加持陳亭妃選台南市長：用輪的也該輪到妳

民進黨立委陳亭妃。（本報資料照片）

前總統陳水扁7日在廣播節目《有夢上水》第三度專訪立委陳亭妃，除直言她「有99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，還說「用輪的、用排的，也應該要輪到、排到妳」。

陳水扁介紹說，陳亭妃的市長之路走起來並不簡單，2008年她選立委時，擊敗已3連霸、國民黨儲備的市長人選王昱婷，也打敗謝龍介5次，目前還是台南市長最新民調第1名，「非常期待她成為台南400年來第一個女市長」。

陳水扁強調，目前全國來說幾乎每個縣市都有出過女性縣市長，台南400年來等不到一個女性市長，這屆一定要誕生第一位女性市長，完成民主最後一塊拼圖。2008年與陳亭妃同時當選立委的人，包括賴清德、黃偉哲，黃偉哲已兩任市長將屆滿，賴清德更兩任市長後選上總統，「用輪的、用排的，也應該要輪到、排到（妳）」。

陳水扁也介紹，陳亭妃幼時在台南沙卡里巴幫助母親賣衣服，曾住新營，讀書時搬到北區，7歲時就拿麥克風為父親助選市議員，從文化大學戲劇學系畢業，陸續於長榮大學經營管理研究所取得碩、博士學位，她曾是最年輕的3屆市議員，更以最高得票率選上4屆立委，目前也是陳水扁創立凱達格蘭基金會董事長、凱達格蘭學校校友總會理事長。

陳亭妃回憶2008年選立委時，外界並不看好她，若無陳水扁趕場站台輔選，時任行政院長游錫堃、市長許添財加持等很多關鍵湊起來，就無法險勝943票。

陳亭妃還說，過去她曾5次擊敗謝龍介，包括議員3次、立委2次；2022年南市長選舉民調，黃偉哲和謝龍介是7成對3成，最後票開出來只贏4萬多票，當時也沒有藍白合，但依照目前的氣氛一定會跟他們合作，因此綠營會更難選。

陳水扁認為，台南市長選舉對國民黨是重中之重，綠營絕不能失守，否則會兵敗如山倒，影響鄰近嘉義、高雄、屏東，「守住台南市長就是守住賴總統本命區，奠定2028年連任成功的基礎」。

陳亭妃也指出，國民黨主席鄭麗文近日到台南開黨員大會，就很清楚說台南是藍營重兵之區，所以她一直告訴支持者，台南綠營的對手是國民黨、是謝龍介，不是同黨同志，且賴清德連任南市長時獲72.9％選票，大家一定要團結，將這些票找回來，才是賴總統連任的基礎。

陳亭妃認為，賴清德主席在9月中常會曾提到不要黨內互打，她會聽賴主席、賴總統的話，這也是未來要做大桶箍很重要的，或許對方砲火會愈來愈猛烈，她一路會忍、不會做回應，會把每字每句攻擊抹黑，當作對自己考驗，大步向前，只有贏2026才能成2028最大底氣。

陳亭妃還在節目談及自己的市政白皮書，包括：五大觀光軸、科技三軸、交通網路四橫三縱、教育贏在起跑點、長輩65歲免繳健保費、捷運3線齊備。她更允諾，如果當選，在就職當天，會將六都的福利政策，從孩子、婦女、長者、勞工等，台南不夠的一次補足，預算一次編夠。

