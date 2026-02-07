陳水扁專輯 1 –陳水扁前總統近期對賴清德總統執政困境的關切，以及他如何發揮社會影響力.

當前處境分析：從「爭議焦點」轉型為「本土導師」

陳前總統近期不僅公開表示賴清德面對的政治環境比他當年「更惡劣」，更預言賴是能「打破魔咒」的人，看好 2026 能翻轉藍綠版圖。

優勢：擁有深厚的本土基本盤（扁迷）、卓越的選戰直覺，以及作為首位完成政黨輪替總統的歷史高度。

挑戰：保外就醫的身分限制，以及過去弊案標籤可能成為在野黨攻擊執政黨的口實。

社會影響力發揮：三項具體提案

經驗傳承：轉化「少數政府」的鬥爭經驗為「治理策略」

陳水扁在 2000 年同樣面對「朝小野大」的困境。

提案內容：建議陳前總統透過其主持的廣播節目或即將推出的電視節目《總統鏡來講》，系統性地分享當年如何推動重大建設（如 101 大樓、高鐵通車）的溝通技巧。

助攻點：這能協助賴政府在面對 1.25 兆國防預算遭封殺等僵局時，從歷史經驗中尋找與在野黨談判的「籌碼」或「台階」，減少執政阻力。

選戰操盤：扮演本土陣營的「2026 選情氣壓計」

陳水扁已展現對 2026 選舉的強大預測力（如看好南高選情、點名潛在人選）。

提案內容：利用其經營的凱達格蘭學校 作為培訓基地，為本土陣營年輕參選人進行「選戰心法」特訓。

助攻點：由「阿扁總統」親自點火，能有效凝聚深綠支持者的熱情，並在藍綠高度對立的選區（如台北、桃園）提供戰術指導，幫助賴政府守住地方執政版圖。

國際論述：強化台灣主體性的「民間大使」

陳水扁當年的「四不一沒有」 與對台灣主權的堅持，至今仍是本土陣營的核心論述。

提案內容：藉由投書 銳傳媒 或國際媒體，強調賴清德政府在強化國防（如國防預算案）與維護主權上的正當性。

助攻點：以「前總統」之尊，對國際社會釋放台灣內部團結支持國防的訊息，平衡在野黨對軍購案的阻撓，為賴清德的國安政策爭取更多國際信任與本土民意支持。

智囊建言：操作的分際

為了最大化影響力並避免負面衝擊，建議陳前總統採取「指導而非指使、論政而非參政」的策略：

聚焦國政高度：多談國家安危、能源轉型與社會公義，少談政黨內鬥。

扮演「溝通橋樑」：利用其與各方勢力的歷史淵源，適時在社群媒體（如 Facebook 或 Threads）釋放緩衝言論，為賴總統在朝野僵局中創造迴旋空間。

透過這些方式，陳前總統能從「過去的領導者」成功轉型為本土陣營不可或缺的「智慧長老」，實質助攻賴清德政府穩定執政。