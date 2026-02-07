陳水扁專輯 1 --陳水扁前總統近期對賴清德總統執政困境的關切，以及他如何發揮社會影響力.
陳水扁前總統近期對賴清德總統執政困境的關切，以及他如何發揮社會影響力.
當前處境分析：從「爭議焦點」轉型為「本土導師」
陳前總統近期不僅公開表示賴清德面對的政治環境比他當年「更惡劣」，更預言賴是能「打破魔咒」的人，看好 2026 能翻轉藍綠版圖。
優勢：擁有深厚的本土基本盤（扁迷）、卓越的選戰直覺，以及作為首位完成政黨輪替總統的歷史高度。
挑戰：保外就醫的身分限制，以及過去弊案標籤可能成為在野黨攻擊執政黨的口實。
社會影響力發揮：三項具體提案
經驗傳承：轉化「少數政府」的鬥爭經驗為「治理策略」
陳水扁在 2000 年同樣面對「朝小野大」的困境。
提案內容：建議陳前總統透過其主持的廣播節目或即將推出的電視節目《總統鏡來講》，系統性地分享當年如何推動重大建設（如 101 大樓、高鐵通車）的溝通技巧。
助攻點：這能協助賴政府在面對 1.25 兆國防預算遭封殺等僵局時，從歷史經驗中尋找與在野黨談判的「籌碼」或「台階」，減少執政阻力。
選戰操盤：扮演本土陣營的「2026 選情氣壓計」
陳水扁已展現對 2026 選舉的強大預測力（如看好南高選情、點名潛在人選）。
提案內容：利用其經營的凱達格蘭學校 作為培訓基地，為本土陣營年輕參選人進行「選戰心法」特訓。
助攻點：由「阿扁總統」親自點火，能有效凝聚深綠支持者的熱情，並在藍綠高度對立的選區（如台北、桃園）提供戰術指導，幫助賴政府守住地方執政版圖。
國際論述：強化台灣主體性的「民間大使」
陳水扁當年的「四不一沒有」 與對台灣主權的堅持，至今仍是本土陣營的核心論述。
提案內容：藉由投書 銳傳媒 或國際媒體，強調賴清德政府在強化國防（如國防預算案）與維護主權上的正當性。
助攻點：以「前總統」之尊，對國際社會釋放台灣內部團結支持國防的訊息，平衡在野黨對軍購案的阻撓，為賴清德的國安政策爭取更多國際信任與本土民意支持。
智囊建言：操作的分際
為了最大化影響力並避免負面衝擊，建議陳前總統採取「指導而非指使、論政而非參政」的策略：
聚焦國政高度：多談國家安危、能源轉型與社會公義，少談政黨內鬥。
扮演「溝通橋樑」：利用其與各方勢力的歷史淵源，適時在社群媒體（如 Facebook 或 Threads）釋放緩衝言論，為賴總統在朝野僵局中創造迴旋空間。
透過這些方式，陳前總統能從「過去的領導者」成功轉型為本土陣營不可或缺的「智慧長老」，實質助攻賴清德政府穩定執政。
其他人也在看
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
新竹市民很滿意「她」！輾壓對手差距曝光
[NOWnews今日新聞]2026年新竹市長選戰逐漸升溫，國民黨已表態禮讓現任市長高虹安續拚連任，民進黨人選則尚未拍板，外界普遍看好陽明交大教授林志潔最有可能出線；此外，時代力量黨主席王婉諭也有意角逐...
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
國民黨挨批親中反美！蔡正元示警：這都要贏
[NOWnews今日新聞]國共兩黨智庫論壇日前於中國北京登場，針對精密儀器，醫療及能源等領域進行交流，引民進黨立委王定宇表示憂心國民黨再次把台灣經濟供應鏈鎖進中國、製造國安破口。對此，前立委蔡正元昨（...
民進黨台北市長人選年前出爐？才說「盼那人點頭」 新潮流要角最新回應
2026地方大選各陣營布局進入白熱化階段，民進黨方面台南、高雄等南部縣市初選結果出爐後，又以首都台北市長人選最受到關注，日前雖壯闊台灣創辦人吳怡農開響第一槍，表態力爭民進黨提名，但綠營可能人選仍是傳聞不斷。日前曾說最強人選「大家心裡有數的」前立委段宜康今（6）日重申，一定會推出最優秀的人選，但盼外界要有耐心。2026年九合一大選將在11月28日登場，民進黨4......
中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉曝「這1傳聞」恐是真的！
論壇中心／綜合報導繼前中央軍委副主席張又俠被調查之後，又有三名中共軍工企業高官因腐敗被終止人大代表資格，分別是中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上透露，美國情報部門披露，解放軍高層遭清洗是因貪腐嚴重，包括火箭軍有大批彈道飛彈內裝的不是燃料，是水，「現在聽來很可能是真的」！吳崑玉表示，我原來以為這個是假訊息，現在看到逮了這三個軍工高層以後我開始覺得，美國的情報有可能是真的，不然為什麼要逮這三個人？可能是真的火箭有灌水、質量有問題、核武建設基地中間有紕漏，因為最好貪錢就在這些地方，貪還要配合腐敗，不只貪錢，該做好的事可能沒做，就造成這樣的結果，這些人職務都不低，要取消他的人大委員資格以後才能夠移送法辦，這是中國法律的規定，所以已經嚴重到這種地步，那就表示不是小事。習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。原文出處：中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉：飛彈裡裝水的傳聞恐是真的！ 更多民視新聞報導李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
藍營台中市長提名陷膠著！國民黨擬3月底民調 盧秀燕：太晚了
即時中心／連國程報導國民黨台中市長提名「姐弟之爭」尚未落幕，黨中央昨（6）日表示，預計3月底前最後一週完成民調，但未說明確切日期，台中市長盧秀燕今（7）日對此表示，選戰兵貴神速，若立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都準備好了，3月底辦初選「我覺得太晚了」。
揭2026國民黨「2縣市」危機！媒體人：問題大了
2026九合一大選，國民黨多個縣市在提名階段都出現內鬥。媒體人蘭萱說，藍營在新竹縣跟彰化縣都有危機存在，已經會傷到黨的形象，像議長謝典林開箱豪宅，會讓外界去懷疑為何這麼的有錢，且不但有錢還囂張；她也說，選舉的紛擾未必會是重要，但若留下傷痕及心結，問題就大了。
林保華觀點》反美紅利！只比科長小一點點的蕭旭岑 妄想大躍進「中共副國級」？！
[Newtalk新聞] 充當國民黨副主席的原馬辦主任蕭旭岑，在北京見了全國政協主席王滬寧，爛尾變成了狼尾。自以為見了中國的正國級，自己就是只比正國級小一點點的副國級了，於是口出狂言，嘲諷AIT駐台辦事處處長谷立言「只比科長大一點點」，以為自己可以爬到谷立言頭上了，即將出任中國政協副主席了。他不但不把美國官員放在眼裡，連國民黨其他要員也不放在眼裡。如果他當政協副主席，國民黨主席鄭麗文難道去當全國政協主席？這是他的「中國夢」吧？ 2012年5月，自稱是連戰同學的美國西東大學（Seton Hall University）退休教授楊力宇來台灣，接受專訪時指出馬英九的問題在於「事必躬親」，導致總統淪為科長層級，且身旁缺乏具能力的政治幕僚，使其成為孤家寡人。 蕭旭岑時任國民黨文傳會主委，次年才出任馬英九總統府副秘書長，這時也不過是比馬科長小一點點。一直到出任馬辦主任，都是比科長小一點點不能跨越主子，現在想大躍進到中國大一點點，因而不但在中國公開反美，說民進黨「媚美反中」，還要掏空台灣。都是一派胡言。 台灣與美國簽署關稅協定，如果是）「媚美」，只要美國拿出協議讓民進黨政府簽下就可以了，哪裡需要鄭麗君
陳水扁：國家安全不能開政治玩笑 全民當賴清德後盾力挺國防預算
前總統陳水扁今天回顧總統任內推動軍購案歷經在野黨杯葛與預算受阻，強調國防預算與國家安全不能開政治玩笑。呼籲在野黨不要對總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算再開政治玩笑，並強調賴清德面對比他更惡劣的政治環境，全民要成為賴清德的後盾。
陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做
即時中心／黃于庭報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關國家安全韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，美國在台協會（AIT）、國務院多次挺軍購，多名參議員更是接連發聲，表示對在野大幅削減國防預算感到失望。對此，執政時期也曾被擋軍購的前總統陳水扁坦言，自己非常同情總統賴清德，比他當總統時還難做。
藍營恐分裂？媒體人點名「這縣市」最悲觀
[NOWnews今日新聞]國民黨2026年新竹縣長提名戰火持續升溫，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩雙方態度強硬，歷經黨中央兩度協調仍無共識，最終確定將以「全民調七成、黨員投票三成」的七三制方式進行黨內初...
民眾黨基層盼「御駕親征」彰化縣長！黃國昌：厚愛了
[Newtalk新聞] 民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，希望藍白合作推出最強縣長人選，甚至討論民眾黨主席黃國昌親自出馬參選。對此，黃國昌今（7）日表示，這樣說是厚愛了，現在最重要的工作就是專注在新北市長選務上。 温宗諭表示，他期待藍白能早日達成共識，也希望兩黨主席與地方主委坐下好好談，避免整合進程持續空轉。他也轉述基層聲音，如果整合一直沒有結果，地方已經出現討論，是否要請黃國昌「御駕親征」，親自投入縣長選戰，以穩定士氣凝聚支持者。 黃國昌今上午與新北市議員陳世軒在新莊宏泰市場發春聯，並於會前受訪表示，這樣子說是厚愛了啦。他現在最重要的工作，就是爭取更多新北市民的支持，專心在新北市長的選務上。 針對新北市議員卓冠廷批評，都更政見是拿現有政策「換名加蔥」，黃國昌表示，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦，但民進黨議員卻急著噴政治口水。他問卓，「對於新北現在都更的速度、處理，滿意嗎？」如果都覺得很滿意，其顯然離新北市民的距離非常遙遠。 陳世軒則說，民進黨的論調都是說「這個已經在做了啊」，請問所有民進黨議員現在都變成侯市府的發言人嗎？他說，這在立場上其實滿奇怪的，所以為了攻擊
川普下令重組軍售順序 「高國防預算」盟友優先拿武器｜#鏡新聞
白宮最新宣布，美國總統川普已正式簽署一項全新行政命令，將徹底重整美國對外軍售的「客戶優先順序」。未來，美國武器出口不再採取過去的「先到先得」模式，而是優先提供給防務投入較高、且在區域戰略上具關鍵地位的盟友。
下通牒？美對3項軍售提供發價書草案 效期到3/15｜#鏡新聞
藍白持續封殺8年1.25兆的國防特別條例，沒能付委審查，國防部今天(2/6)表示，美國政府已經就國防特別預算中的3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期到3/15，國防部也會積極爭取展延，避免導致全案取消。同一時間，總統賴清德登上全台最高的海軍「小雪山雷達站」，勉勵官兵之餘，也喊話朝野，盼總預算別再耽擱。
國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調 盧秀燕：太晚了
國民黨台中市長選舉「姊弟之爭」，黨中央預計3月25日至31日進行民調。對此，台中市長盧秀燕今天（7日）受訪表示，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，三月底民調太晚，既然兩人都同意全民調，不如早點挑個黃道吉日，把
美麗島電子報民調》新竹縣長最新「分裂戰況」出爐！徐欣瑩藍軍支持度曝光
2026九合一大選春節倒數，國民黨部分縣市傳出初選爭端，新竹縣長方面，有立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢力爭提名，雙方互不禮讓，引發藍軍分裂危機；徐欣瑩日前在支持度領先的情況下，因不滿黨內初選還要納入黨員民調，一席言論一度引發恐脫黨的討論；民進黨方面，雖人選尚未底定，但以竹北市長鄭朝方呼聲最高。《美麗島電子報》最新民調顯示，兩人在與民進黨可能對手鄭朝方、三腳督......
江和樹曝：綠營最會顧電話 台中藍營民調卻傳要5千份
國民黨中央黨部協議台中市長初選民調惹議，民眾黨台中市議員江和樹今（7日）爆料，（外傳）藍營此次民調要收集5000通電話以上，這是選總統格局的民調，台中市長2500份民調就嚇死人，尤其民進黨最會顧電話，屆時有人恐將增加綠營3至4成票數，有人會被犧牲掉，他真的非常擔心台中會失守。
民調／新竹縣藍營內鬥！陳見賢逆轉超車徐欣瑩 差距曝光
國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢協商破裂，將進行初選，但徐欣瑩抗議黨務不公，更揚言，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。不過，根據《鋒燦傳媒》今（6）日公布最新民調，陳見賢支持度以41.8%超車徐欣瑩的33.6%，兩者相距8個百分比。