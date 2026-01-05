陳水扁希望總統特赦？ 王世堅：國事如麻「更急迫的事還很多」

王世堅指出，特赦前總統陳水扁這件事情，當然也列入執政黨考慮的範圍，「但是國事如麻，更急迫的事情還很多嘛，所以一直遲遲沒有結果」。圖為前總統陳水扁。（圖／方萬民攝）

因健康因素自2015年獲准保外就醫的前總統陳水扁，原訂於1月4日於鏡電視播出的網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，陳水扁4日爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，引起外界討論。對此，民進黨立委王世堅今（5）日表示，特赦前總統陳水扁這件事情，當然也列入執政黨考慮的範圍，「但是國事如麻，更急迫的事情還很多嘛，所以一直遲遲沒有結果，但是跟這個節目停不停播其實無關」。

王世堅今在立法院受訪時被問到，「會不會覺得陳水扁現在是希望總統可以來特赦他？」，他回應，其實小英總統時就有研究過是不是要特赦，當時就研究結果有一些結論，但是礙於一些問題沒有達成。

王世堅指出，那現在因為國事如麻，特赦前總統陳水扁這件事情，當然也列入執政黨考慮的範圍，「但是國事如麻，更急迫的事情還很多嘛，所以一直遲遲沒有結果，但是跟這個節目停不停播其實無關」。

