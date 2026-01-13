陳水扁御用「國師」逝世 混元禪師享壽81歲

前總統陳水扁任內曾任國策顧問、唯心聖教創教宗主「混元禪師」今逝世，享壽81歲，混元禪師曾兩度成功預言陳水扁勝選，並在陳水扁總統任內擔任國策顧問，擁有「國師」封號；唯心電視今表示，混元禪師今天世緣圓滿，安詳圓寂。

因重病入道修行 已故交長也是混元信徒

混元禪師不僅是陳水扁的御用國師，已故交通部長林陵三也是混元的信徒，林陵三在交通部長任內，舉凡有重大交通建設或遇重大交通事故，均會向混元請益，有段時間台鐵事故頻傳，交通部在混元禪師的指點下，2005年花百萬在台北車站南二門增加一道玄關，後來板橋車站也增加石獅，雪山隧道通車前，也在混元建議下辦祈福儀式，當時要求所有施工人員淨空，十分神秘。

不過，林陵三本身對和混元的關係並不避諱，甚至帶記者到南投採訪交通建設時，一併到訪混元禪師的仙佛寺；據了解，在林陵三任內的重大決策，都會先詢問混元禪師，混元的影響力在扁政府時期達到高峰。

混元禪師逝世 享壽81歲

唯心電視今（13日）於臉書粉專發文指出，禪機山唯心聖教創教宗主混元禪師，「我們敬愛的師傅」於今日世緣圓滿，安詳圓寂。混元禪師俗名張益瑞，1944年出生於農家，畢業於光華高工測量科，曾回母校任教，之後創立全台第一家測量公司「中興測量有限公司」，承辦政府都市計畫、道路開發、航空測量及土地測量等業務，也參與高速公路開發計劃的部分測量工程，在測量界頗具盛名。

最初僅以3枚銅板起家

混元禪師1982年因罹患腎臟萎縮症，重病得癒後入道修行，最初以3元起家，用3枚銅板為人占卦斷吉凶看風水。

此外，混元禪師於2024年斥資12.8億元興建「唯心大禮堂」，由於建物模擬圖外觀設計與總統府相似，引發社會關注與討論。

