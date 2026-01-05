陳水扁怒揭節目遭封殺 王鴻薇籲有所警惕：賴清德容不下他

前總統陳水扁的新節目原定要在4日首播，不過當天一早他突然在臉書發文自爆，行政院長卓榮泰下令不准播，「否則就要抓阿扁回籠」。對此，國民黨立委王鴻薇分析，阿扁應該要有所警惕，並指出他的2個動作，「賴清德容不下陳水扁」。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

陳水扁4日一早以《卓院長下令，阿扁不來了》為題發文，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC（國家通訊傳播委員會）放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。

對此，王鴻薇今（5）日在政論節目《新聞大白話》表示，陳水扁目前是「保外就醫」的身分，況且中監有對他提出「五不」，只是阿扁這幾年的表現，「五不」根本跟空氣一樣。

前總統陳水扁。（圖／陳水扁臉書）

王鴻薇進一步地說，從某種層面來看，陳水扁不是保外就醫，而是因為政治特權才能在外面。如今不讓他開政論節目，甚至還恫嚇若節目播出就要將人關回去，足見阿扁關與不關，就在賴清德和卓榮泰的一念之間。

王鴻薇提醒，阿扁應該要警惕一些，畢竟其不僅主持節目，甚至還介入選舉，先前表態挺陳亭妃就是挺錯對象了，因為賴清德就不是挺陳亭妃；況且阿扁在保外就醫期間，期盼賴清德能給予特赦，但卻時不時和賴唱反調，賴清德恐怕容不下阿扁這些舉動。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

最後王鴻薇直言，陳水扁還是有一定的魅力，一旦他真的開節目，對於國內政局有其影響力，渲染力也會愈來愈強，而且現今種種跡象也顯示，綠營內部派系之間的裂痕愈來愈大。

