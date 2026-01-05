陳水扁意在向賴清德爭取特赦？王世堅：現在國事如麻，更急迫的事情很多

記者盧素梅／台北報導

立委王世堅（圖／記者盧素梅攝影）

前總統陳水扁於鏡新聞新節目原定昨天上午首播，不過阿扁昨天一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，至於陳水扁是不是希望賴清德總統特赦他？民進黨立委王世堅今（5）日表示，前總統蔡英文執政時，就有研究過是不是要特赦陳水扁，當時研究的結果有一些結論，但是礙於一些問題沒有達成。現在國事如麻，更急迫的事情還很多，所以一直遲遲沒有結果。但是跟這個節目停不停播，其實無關。

陳水扁昨天在臉書表示，原定昨天要首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，卓榮泰卻下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，「期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。有分析指出，陳水扁此言恐是製造壓力，向賴清德總統爭取實質特赦。

王世堅上午接受媒體聯訪時，媒體詢問，陳水扁是不是希望賴清德總統特赦他？王世堅表示，其實小英總統的時候，就有研究過，是不是要特赦陳水扁，當時研究的結果有一些結論，但是礙於一些問題沒有達成。

王世堅並表示，特赦陳水扁的事情，當然也列入現在執政黨考慮的範圍，但是現在國事如麻，更急迫的事情還很多，所以一直遲遲沒有結果。但是跟這個節目停不停播，其實無關、其實無關。

