陳水扁意在爭取特赦？王世堅認「曾考慮過」：但國事如麻、有更急迫的事
前總統陳水扁新節目《總統鏡來講》原訂昨（1/4）起播出，阿扁昨卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出」，臨時喊卡，針對阿扁是否意在爭取總統賴清德特赦？民進黨立委王世堅今天（1/5）說，特赦陳水扁當然也列入現在執政黨的考慮範圍，但國事如麻，更急迫的事情還很多。
保外就醫中的陳水扁於1/2宣布，將在鏡新聞YouTube頻道主持國政訪談節目《總統鏡來講》，節目將於1/4起播出。陳水扁1/4上午突發文宣布，「阿扁不來了」，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。陳水扁今又說，1月3日中午與矯正署長林志雄通話，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」
王世堅上午接受媒體聯訪，對於陳水扁是不是希望賴清德總統特赦他？王世堅說，前總統蔡英文任內曾研究過是否要特赦陳水扁，當時有些結論，但礙於一些問題沒有達成。
王世堅認為，特赦陳水扁這件事情當然也列入現在執政黨的考慮範圍，但國事如麻，更急迫的事情還很多，所以一直遲遲沒有結果，但是跟這個節目停不停播其實無關。
