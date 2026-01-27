陳水扁挑戰保外就醫紅線 李勝峰不忍了：把司法踩在地上

前總統陳水扁服刑中理論上僅能保外就醫，卻享有特權，讓台灣司法公信力蕩然無存。（本報資料照片）

前總統陳水扁保外就醫，近期卻頻頻試採台中監獄4不原則，26日宣告「歡迎參加知識響宴的阿扁演講」。中監對此回應，將依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定落實督管。但前立委李勝峰痛批，司法是國家最後穩定的力量，不容為了利益而把良心丟到一邊。

中監要求「4不原則」，規定其「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」，但陳水扁近年頻踩紅線，正面挑戰司法公信力。

李勝峰27日在《新聞大白話》節目質疑，今天聽聞陳水扁要出來演講，我們司法單位的回應是「在評估中」？陳水扁是保外就醫，保外就醫可以這樣嗎？保外就醫，他不就醫，告訴你：我要出來演講！「就是公開把你司法踩在地面上！」

李勝峰直言，把司法的臉按在地上磨擦，你也不敢怎樣，這樣還說什麼司法正義、司法公平？不要忘記，司法是一個國家最後穩定的力量，而這個力量今天被如此地裁撤，這不是一時、一人、一地的問題，這是一個體制的問題。

李勝峰指出，就如同大法官，人數不夠本來就不可以開會，還把3個大法官幹掉，5個人就可以做決議？這種毀憲亂政、害台的事情做出來了，整個社會無所謂？學界無所謂？為什麼無所謂，因為現在很多學界的「申請」，都要經過政府的支持。

李勝峰直呼，為了怕這個申請不過，於是就把所有的良心、道德、知識，全部丟到一邊？那我們還講什麼司法？現在司法還公開地當政治的東廠，大罷免時的偽造文書，有需要到那麼樣的搜索、羈押？「為什麼？我就公開幹給你看了，不然你是要怎樣！」

李勝峰表示，其他事情他沒那麼在意，但司法的崩壞，他真的很在意，「因為那涉及到，我們能不能永續地生存！」

