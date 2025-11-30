陳水扁挺邱議瑩 陳致中赴路竹替許智傑助講

記者翁郁雯、薛仁宏、洪榮斌、SNG／高雄報導

民進黨高雄市長黨內初選，前總統陳水扁專訪立委邱議瑩，看好她接棒。不過阿扁父子倆支持的對象似乎不太一樣，前高雄市議員陳致中出現在許智傑路竹見面會助講，立委賴瑞隆跑行程，挑明和黨內大老關係好，持續爭取支持，林岱樺則把造勢主軸擺在「以人為本市民最大」。

前總統陳水扁專訪立委邱議瑩。（圖／翻攝自微微笑廣播網）

民進黨立委邱議瑩力拚2026高雄市長初選，一身輕裝接受前總統陳水扁專訪聊選戰。

前總統陳水扁：「我個人我認為說，雖然陳其邁市長目前身分的關係不便公開說支持什麼人，但是在他內心世界，他也是認為說，邱議瑩才有辦法真正的延續他的施政路線。」

陳水扁看好邱議瑩接棒贏，還把高雄市長陳其邁搬出來。

陳水扁看好邱議瑩接棒。（圖／翻攝自微微笑廣播網）

民進黨立委邱議瑩：「我跟其邁的做事風格比較像，所以大家都是講求效率啦，『緊緊緊』是他的說法。」

陳水扁力挺邱議瑩，兒子陳致中卻出現在高雄路竹這一場。

支持者：「許智傑，凍蒜，許智傑，凍蒜。」

前高雄市議員陳致中：「如果委員來當市長，來推動包括南高屏治理平台，相信這也使我們更加期待。」

陳致中替許智傑助講。

立委許智傑在路竹辦市民見面會，請來陳致中上台助講，阿扁父子倆各站各的台，賴瑞隆跑行程來到中鋼親子康樂活動，聽到對手打出黨內大老牌這麼說。

民進黨立委賴瑞隆：「阿扁總統過去也給我很多支持跟鼓勵，包括陳其邁市長、陳建仁院長，甚至於陳菊市長過去以來，對我的支持與鼓勵，我會繼續加油。」

立委許智傑在路竹辦市民見面會。

黨內大老名單信手拈來，賴瑞隆把目標放在握緊基層選票，林岱樺跑假日行程也有造勢活動。誰來助講加分，各陣營互別苗頭。

