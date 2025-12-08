即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局2026九合一大選，長期握有執政優勢的台南更被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時將舉辦初選決定誰能出線。前總統陳水扁昨（7）日力挺陳亭妃，表示對方有99.9%成為台南首任女市長，贏過國民黨對手謝龍介，同時更守住總統賴清德本命區。對此，陳亭妃今（8）日回應，很感謝陳水扁這麼疼惜她，也期盼讓總統連任有最大底氣。

首先，陳亭妃感謝陳水扁這麼疼惜她，2008年選立委最危急時，也是對方在最後一場站台力挺；她也坦言，自己當初不被看好，幾乎都找不到大咖，那時陳水扁1個禮拜前就拜託前立法院長游錫堃，「他本來從高雄要去屏東了，又從高雄回到台南再去屏東，我相信2008年就是阿扁總統給我最後的一個力量」。



接著，陳亭妃指出，陳水扁是台南西庄的孩子，他很了解每個人在這塊土地的行動與努力，陳水扁今天站出來，希望台南補足民主版圖，也就是讓台南有位女性市長，「我相信他是有感而發，因為他是最重視女性從政的人」，像是前副總統呂秀蓮，也是陳水扁找的第1位女性副元首搭檔，才有這個機會。

廣告 廣告

快新聞／陳水扁力挺！期待「這選將」成為台南市長 本人發聲：讓總統連任有底氣

民進黨台南市長擬參選人、立委陳亭妃。（圖／民視新聞）

因此，陳亭妃也信心喊話，這就是力量，她不會辜負大家的期待，讓台南誕生400年來第1位女性市長，「亭妃絕對有信心，可以6戰6勝謝龍介」。

至於外界有傳聞指稱，陳水扁此舉是「與賴清德作對」，陳亭妃則回應說「大家想太多了」，賴清德對台南太了解，一定希望推出最強候選人，也是選對會一直以來所堅持的，「我們就是要最強候選人，才能贏得2026」，更能讓賴清德2028年連任增加底氣，這點大家目標一致。

原文出處：快新聞／陳水扁挺「這選將」選台南市長！本人發聲了：可6戰6勝謝龍介

更多民視新聞報導

賴瑞隆對受害者母親落淚致歉 林岱樺：「這」才是感動人心的

香港立法會選舉投票率創歷屆第2低 港人拒投：不支持辜負我們的政客

日公務員「來台偷拍」慘了！二度犯案當場被捕 刑度曝光

