陳水扁新動作！宣布開講「發問不設限」 綠黨團盼謹守保外就醫規定

前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，昨（26）日宣布將應邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。台中監獄對此回應，將持續掌握了解相關情事，依法落實督管。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27）日回應，希望能謹守保外就醫相關規定。

陳水扁新節目《總統鏡來講》原定4日上線，不過卻突然喊卡，他當天更發文稱，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他「回籠」。而今早，他再度發文預告「歡迎參加知識響宴的阿扁演講」，2月7日將出席南一中校友交流會特別講，座，主題為「就讀南一中對阿扁從政的影響」，演講後半小時自由發問不設限。

根據《中央社》報導，台中監獄針對此事回應，陳水扁事前已報備行程，中監將依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，持續掌握了解相關情事，依法落實督管。

對此，鍾佳濱表示，陳水扁保外就醫至今，國人都很關心他的健康，當然他也很關心台灣社會，難免有些對於現況的評論跟發言，希望在台中監獄的掌理之下，能夠謹守保外就醫關規定。

