即時中心／黃于庭報導

前總統陳水扁近年積極社群平台，更時常針貶時事，活躍於大眾視野。他昨（2）日正式宣布新節目《總統鏡來講》開播資訊，預告將會是「史無前例的深度對話」，主打講真相、講理想、講出台灣新力量，引發外界關注。對此，NCC回應，網路節目不受規範；台中監獄則發函告誡，務必遵守保外醫治規定。

節目釋出的資訊提及，「史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見」，陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心，節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事，從過去關鍵的抉擇，到當代政治的現況，與社會深層的反思，並強調真摯敘事與犀利剖析，帶領觀眾穿越表象，看見決策背後的思維與真相。

廣告 廣告

陳水扁也發文表示「阿扁來了！」，並預告該節目將會進行「史無前例的深度對話」，吸引不少網友留言支持「一定準時收看」。對此，台中監獄回應，確實有收到陳水扁告知，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理」。

根據《中央社》報導，國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲表示，NCC尊重言論自由，不過若節目在網路播出，則不在NCC相關規範內，不需要申請執照，也沒有違規問題。至於受刑人保外就醫期間能否公開活動，他強調，這要由法務部認定。

原文出處：快新聞／陳水扁新節目上線！台中監獄「發函告誡」全文曝光 NCC也回應了

更多民視新聞報導

2026國運籤曝大選命運！「4縣市」藍天變綠地

賴清德外交滿意度近6成！矢板明夫驚「台灣人清醒了」再轟藍白1

火海傳拍打求救聲！高雄新婚夫妻天人永隔 1死1傷

