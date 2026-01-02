陳水扁新節目來了 每周日上午10時線上開講

陳水扁在鏡電視主持的新節目《總統鏡來講》將於4日起每周日上午10時播出。翻攝鏡新聞YouTube



前總統陳水扁將開設新節目，鏡電視指出，將在本月4日起每周日上午10時播出《總統鏡來講》，標榜「從國家高度洞察世局、從城市脈動感受民心」。

阿扁今天（1/2）公布新節目宣傳影片，強調是史上唯一由卸任元首親自主持，也是史無前例的深度對話。將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。

鏡電視強調，節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事，從過去關鍵的抉擇，到當代政治的現況，與社會深層的反思，每一集的真摯敘事與犀利剖析，都帶領觀眾穿越表象，看見決策背後的思維與真相。

更多太報報導

開工喝咖啡！星巴克買一送一 路易莎、超商優惠一次看

王夢麟女兒斥「酒駕垃圾」 被瞞3天：完全無法原諒

入境美國行李箱藏「木乃伊」被攔下 原來是食材…駭人畫面曝光