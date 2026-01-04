陳水扁新節目告吹「有跡可循」？樊啟明：扁、賴關係生變

前總統陳水扁於鏡新聞新節目原定今（4）日早上10點時首播，不過阿扁一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。資深媒體人樊啓明表示，此事背後反應扁賴關係生變，且有跡可循。

陳水扁今在臉書表示，原定今要首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，卓榮泰卻下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，「期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。

對此，樊啟明今在臉書表示，陳水扁雖說是卓榮泰施壓，但只要是明眼人都看得出來，背後反應陳水扁、賴清德的關係生變，而且已有跡可循。

樊啟明進一步表示，陳水扁日前讓民進黨立院黨團總召柯建銘在節目上暢所欲言，脫口而出大罷免期間「每週都跟賴清德開會」，直接戳破賴「沒介入」的說法，後院放火這筆帳賴清德肯定記著；另外，樊也提及陳水扁挺彭文正，甚至喊出「不惜回籠也要作證」來質疑蔡英文的論文，顯見陳水扁手拿麥克風卻是接連炮口對內，高調展現有能力左右綠營核心人物的話語權，恐也因此讓自己成執政黨高層眼中不穩定亂源。

樊啟明強調，自媒體影響力有限，但當節目搬上電視台，相關風險就必須管控，既然現實考量無法再把阿扁關回去，「關麥」應該是最小的政治成本。

