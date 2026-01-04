陳水扁新節目喊卡揭「綠內鬥不堪」 王鴻薇：政治操縱司法

國民黨立委王鴻薇。呂志明攝



前總統陳水扁轉戰《鏡新聞》主持「總統鏡來講」新節目，今天播出首集喊卡，扁稱因行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則要抓阿扁回監！」國民黨立委王鴻薇今（4日）表示，扁爆料暴露出賴清德總統政治操縱司法、民進黨內鬥兩個不堪。

陳水扁在今在臉書粉專po文表示，原定今年1月4日首播「總統鏡來講」新節目，雖然NCC放行鏡新聞可以線上播出，但矯正署林署長卻跟阿扁電話聯絡證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，對於期待阿扁主持「總統鏡來講」的朋友，他感到抱歉、讓大家失望了。

王鴻薇上午在國會群組以影片回應表示，陳水扁的爆料暴露兩個不堪，第一，在賴清德執政下，司法被政治操縱，把保外就醫的總統抓回去關，在賴清德與卓榮泰一念之間，扁過去可以開直播、廣播節目，政論節目卻不能開，否則就抓回去關，請問是政治標準或司法標準？

第二，王鴻薇認為，陳水扁的說法暴露出民進黨內鬥，因賴清德顯然不希望扁開政論節目累積政治能量與政治影響力，因此在開播前緊急喊停，手段是透過國家機器、司法工具，太令人不堪了。

