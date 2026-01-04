陳水扁新節目喊卡 台中監獄：依法予以駁回

前總統陳水扁。（本報資料照片）

前總統陳水扁新節目原定今日早上首播，不過阿扁一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，台中監獄表示，審核陳水扁所提申請與病況，依法予以駁回，並將落實督管。

台中監獄今表示，按「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，是使無法於監內接受適當醫療的受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

中監指出，有關前總統陳水扁辦理保外醫治至今，均由中監依法令派員訪察、督管保外期間所有活動。有關陳水扁首播主持電視台節目一案，中監本於權責，按管理辦法第7條規定，覈實審核其所提申請與病況，依法予以駁回，也將落實督管，務必恪守相關規範。

