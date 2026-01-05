陳水扁新節目喊卡 洪孟楷曝數字酸卓榮泰：過去在睡覺？

前總統陳水扁新節目原定昨(4)日早上首播，不過阿扁一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，引發各界關注。對此，國民黨立委洪孟楷直言，只要在網路搜索陳水扁直播或主持，可發現他已經主持261場，難道過去這陣子法務部或卓榮泰都在睡覺？並認為此事顯見民進黨超級雙重標準。

洪孟楷昨在政論節目《新聞大白話》中指出，外界千萬不要以為陳水扁現在沒有開節目就沒開，只要在網路搜索陳水扁直播或主持，可以發現他過去已經主持261場了，難道過去法務部、中監或是卓榮泰都在睡覺、都不知道？

洪孟楷直言，難道有受刑人保外就醫只能開一個節目的事？並直言此舉可顯見民進黨超級雙重標準。

參與同場節目的資深媒體人謝寒冰則質疑，若陳水扁真的播出節目，卓榮泰真的敢抓阿扁？「我認為不敢」，並喊話阿扁可直接播出節目，看卓敢不敢來抓，並直言卓「根本不敢碰」。

針對此事，據《中國時報》昨報導，中監指出，有關陳水扁辦理保外醫治至今，均由中監依法令派員訪察、督管保外期間所有活動；有關阿扁首播主持電視台節目一案，中監本於權責，按管理辦法第7條規定，覈實審核其所提申請與病況，依法予以駁回，也將落實督管，務必恪守相關規範。

