陳水扁新節目喊卡 矯正署證實：中監依法予以駁回申請

政治中心／劉宇鈞報導

前總統陳水扁於鏡新聞新節目原定今（4）日早上10時首播，不過陳一早以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文稱，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，法務部矯正署證實，中監依法予以駁回申請。

保外就醫的陳水扁近來積極經營社群平台，他2日釋出節目宣傳短片，預告將在節目中進行「史無前例的深度對話」，首集預定今日上午10時線上播出。陳在上午8時左右突發文指出，節目原定1月4日首播，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署林署長卻跟他電話證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，期待他主持《總統鏡來講》的朋友，讓大家失望了。

廣告 廣告

矯正署發新聞稿說明，按「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，係使無法於監內接受適當醫療之受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

矯正署強調，有關陳前總統辦理保外醫治至今，均由台中監獄依上開法令派員訪察、督管保外期間所有活動。此次，該監係本於權責，按管理辦法第7條規定覈實審核陳員所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管陳員務必恪守相關規範。

更多三立新聞網報導

阿扁開講「胎死腹中」 蔡易餘：保外就醫有對應規定、相信扁會做好評估

陳水扁稱新節目播了就要被抓回籠 矯正署：沒收到訊息

阿扁開講播出前喊卡！柯文哲稱「這不是辦法」：可看出為何人民不信法律

阿扁自爆「卓院長下令，阿扁不來了」 吳思瑤：法律如何規範就依法行政

