陳水扁新節目喊卡！矯正署駁回申請 總統府回應了

保外就醫中的前總統陳水扁主持的節目《總統鏡來講》，卻在播出前臨時喊卡。矯正署指出，台中監獄依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法駁回；總統府也做出回應了。

陳水扁日前於臉書預告，主持的節目《總統鏡來講》將於1月4日首播，不過他昨（4日）於臉書粉專表示，原本要播出的節目，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署署長林憲銘卻和他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，因此期待他主持新節目的觀眾「抱歉讓大家失望了」。

綠營人士指出，陳水扁此言恐是製造壓力，向賴清德總統爭取實質特赦。對此，矯正署發言人、副署長劉明彰回應，受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依照《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定落實訪查及督管，至於節目不播，是否是受到行政院長指示，他未收到相關訊息，無從評論回應。

總統府被問及此事，總統府發言人郭雅慧則回應，相關事宜均由司法機關依規定辦理，並強調「最重要的是前總統陳水扁的健康，能受到最好的照顧」。

