陳水扁新節目喊卡！童仲彥直指幕後另有其人

▲陳水扁（圖左）原定4日首播的《總統鏡來講》，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署在電話中證實：「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。（圖／陳水扁提供）

[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁原預計將於《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，未料卻在首播前臨時在社群平台表示，矯正署在電話中和他證實：「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，前議員「台灣阿童」童仲彥昨（4）日指出，陳水扁開節目讓總統賴清德「挫勒蛋」，下令停播的恐是賴清德，不是卓榮泰。

童仲彥昨發文表示，不是卓榮泰，是賴清德！阿扁開節目，賴清德「挫勒蛋」，記得老柯去爆料大罷免每週向賴清德報告嗎？以阿童對卓榮泰的了解，他非常尊敬陳水扁總統，而且重情重義。

童仲彥狠酸，卓榮泰擔任行政院長後，套句台語，專門「搭賽耶」，大家聞到味道沒？

對此，大批網友也紛紛回覆童仲彥表示：「台獨金孫最後還是沒能放過台灣之子」、「以保外就醫的角度，阿扁其實已經很多次踩在紅線內」、「怕一個不小心，說了不該說的」、「狠起來，連自己人都打」等。

