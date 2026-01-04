陳水扁新節目喊卡 蔡易餘：相信陳前總統會做好評估

立委蔡易餘談前總統陳水扁新節目被禁播一事。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕前總統陳水扁日前宣布要主持新節目「總統鏡來講」，但他今天以「卓院長下令，阿扁不來了」為題在臉書發文稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。」立委蔡易餘今受訪回應，他覺得陳前總統都會做好自己的評估，這部分都尊重他，自己也很關心他的健康。

蔡易餘今參加在民視電視台舉行的民進黨嘉義縣長初選政見會，會後接受媒體聯訪，對於行政院長卓榮泰下令不准播出陳水扁新節目一事，蔡易餘表示，事實上大家都知道，「我是一路來很支持陳前總統，尤其是在他這段時間，他的整個身體健康，以及他應該有的受刑人人權，他現在當然還在保外就醫中，當時我也有提案幫陳前總統在國務機要費，希望有一些除罪的過程，但畢竟保外就醫會有對應的規定，所以我覺得陳前總統都會做好自己的一個評估，這部分我們都尊重陳前總統，也關心他的健康」。

