陳水扁新節目喊卡 資深媒體人：後院放火惹怒賴清德

前總統陳水扁原定於今（4）日在鏡新聞開設的新節目《總統鏡來講》首播，卻在播出前夕宣告中止。陳水扁聲稱是行政院長卓榮泰下令禁止播出，並以「抓回籠」作為威脅。資深媒體人樊啟明分析，此事件反映出陳水扁與總統賴清德的關係已經生變。

陳水扁透過臉書發文指出，雖然國家通訊傳播委員會（NCC）已放行鏡新聞線上播出該節目，但矯正署林署長在電話中證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要將他抓回監獄。對於期待節目播出的觀眾，陳水扁也表達了歉意，遺憾地表示讓大家失望了。

針對此事，資深媒體人樊啟明在臉書上發表看法。他認為，雖然陳水扁指稱是受到卓榮泰施壓，但明眼人都能看出，這背後其實反映了陳水扁與賴清德之間的關係出現變化，而且這樣的轉變早已有跡可循。

樊啟明進一步指出，陳水扁日前邀請民進黨立法院黨團總召柯建銘上節目時，柯建銘脫口說出在大罷免期間「每週都跟賴清德開會」。這番言論直接戳破了賴清德聲稱「沒介入」的說法，樊啟明認為，這種「後院放火」的行為，賴清德肯定會記在帳上。

此外，樊啟明提到陳水扁聲援彭文正，甚至揚言「不惜回籠也要作證」質疑前總統蔡英文的論文。樊啟明表示，陳水扁手握麥克風卻接連炮口對內，高調展現左右綠營核心話語權的能力，恐已成為執政黨高層眼中的不穩定亂源。既然無法將其關回監獄，「關麥」便成為最小的政治成本。

