陳水扁新節目喊卡！陳致中發文挺父：想不通「恫嚇不能播」的理由

記者洪正達／高雄報導

前總統陳水扁4日宣布，原本預計4日早上10點在鏡新聞首播的線上節目《總統鏡來講》臨時喊卡，對此，陳水扁對此發文表示「卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，而其子陳致中也在發出聲明表示，想不通「恫嚇不能播」的理由。

陳水扁在其粉專《陳水扁新勇哥物語》上表示，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。

廣告 廣告

對此，陳致中聲明表示，「總統鏡來講」跟阿扁總統過去主持五年的「有夢上水」性質上都是屬於一對一的「人物訪談」節目型態，調性很正面、理性、健康，也一樣透過網路YT播出，有夢上水經歷五年也沒有任何問題。

陳致中也說，這次新節目，大家都蠻期待的，他個人是看不懂也想不通「恫嚇不能播」的理由是什麼？但還是希望可以順利播出。

更多三立新聞網報導

陳水扁新節目喊卡 矯正署證實：中監依法予以駁回申請

阿扁開講「胎死腹中」 蔡易餘：保外就醫有對應規定、相信扁會做好評估

陳水扁稱新節目播了就要被抓回籠 矯正署：沒收到訊息

阿扁開講播出前喊卡！柯文哲稱「這不是辦法」：可看出為何人民不信法律

