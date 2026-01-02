陳水扁新節目將在鏡電視YouTube播出 NCC：處模糊地帶！發函促請業者注意

前總統陳水扁主持「總統鏡來講」節目，將在鏡新聞YouTube頻道播出。郭宏章攝



前總統陳水扁今天（1/2）宣布，將在鏡新聞YouTube頻道主持國政訪談節目「總統鏡來講」，4日起播出。NCC晚間表示，鏡電視已向該會承諾，不會製播政論節目，倘該節目在電視上播出，就是違背當初發照的附款承諾。但若是在鏡電視YouTube播出，則處於模糊地帶，NCC將去函請業者注意。

NCC主秘黃文哲對太報記者表示，鏡電視新聞台（86台）上次取得執照時，承諾不做政論節目；NCC也把這項承諾記載於發照許可的附款中。因此，「假設鏡電視製播政論節目，這並非違規，而是違反附款的問題」。

廣告 廣告

不過，此次新節目「總統鏡來講」是在鏡電視YouTube播出，並非在電視頻道播出；而NCC審核廣電事業執照，僅限於廣播、電視頻道，鏡電視的YouTube則處於管轄的模糊地帶。

他強調，「NCC會去函要求鏡電視進行說明，倘若前總統陳水扁的新節目在鏡電視頻道上播出，就明確違反附款，會促請業者注意。」但實際情況要等1/4播出後，確定播出的平台，NCC再進行處理。至於陳水扁在外趴趴走等舉動，則屬法務部權責。

更多太報報導

陳水扁新節目來了 每周日上午10時線上開講

SIM卡遺失要先跑警局報案？ NCC反擊：電信業搞烏龍！下午請業者到會說明

帳號被莫名停權卻投訴無門 NCC公布網路「申訴救濟及透明度」指引