陳水扁新節目急喊卡！鄭麗文：是否想故意將賴清德、卓榮泰一軍？

前總統陳水扁新節目原定今（4）日早上10點時首播，不過阿扁一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，國民黨主席鄭麗文質疑，阿扁是否想故意將賴清德卓榮泰一軍，「看他們是怎麼樣棄他們祖師爺於不顧？」

陳水扁今在臉書表示，原定今要首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，卓榮泰卻下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，「期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。

對此，鄭麗文今出席「國民黨客家工作會議」會前受訪時，針對此事先是表示「坦白講民進黨的家務事我不是很感興趣！」隨後指出，之前賴清德是最用力的要幫陳水扁免於牢獄之災，結果蔡英文沒有辦法特赦陳水扁，到了賴清德總統也對陳水扁不聞不問，如今他在外面趴趴走，每天都在挑戰中華民國司法權威。

鄭麗文質疑，到底是因為什麼原因？真的是如同陳水扁所說，還是陳水扁想故意將賴清德卓榮泰一軍，「看他們是怎麼樣棄他們祖師爺於不顧？就是挑戰民進黨賴清德、卓榮泰怎麼處理！」

此事引發許多網友議論，有不少網友紛紛到卓榮泰臉書留言表示「你為什麼把阿扁節目收掉？」、「好大的官威」、「如果阿扁沒亂說，請問卓榮泰可以去恐嚇阿扁要抓他回去關嗎？他是法官還是神？」。

