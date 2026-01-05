即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

前總統陳水扁原定主持的新節目《總統鏡來講》昨（4）日因故臨時被喊卡，外界關注是否與特赦有關。對此，民進黨立委王世堅今（5）日澄清，現在因為國事如麻，更急迫的事情還很多，特赦當然也列入現在執政黨的考慮範圍，但這與節目停不停播無關。





今早9時，立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、國防部副部長徐斯儉、海委會副主委兼海巡署長張忠龍、海巡署副署長等人就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢，王世堅也於過程中在群賢樓9樓外受訪。

廣告 廣告

記者提問，陳前總統昨天要在《鏡電視》開講，但臨時收到通知稱，行政院長卓榮泰下令不准做，會不會覺得他現在是希望總統賴清德特赦？

對此，王世堅回應，其實蔡英文擔任總統期間，就有研究過是否要特赦陳前總統，當時就研究的結果有一些結論，但是就是礙於一些問題沒有達成。

他不諱言，現在因為國事如麻，特赦當然也列入現在執政黨的考慮範圍，但更急迫的事情還很多，所以一直遲遲沒有結果，而這跟這個節目停不停播其實無關。





原文出處：快新聞／陳水扁新節目突喊卡 王世堅澄清「一件事」

更多民視新聞報導

柯文哲要出馬了？傳為「這事」拜會藍綠立委 王世堅秒答：沒問題

王世堅表態不選、吳思瑤是可敬對手？蔣萬安回應了

陳水扁節目喊卡！稱卓揆下令「播出就抓回籠」 台中監獄回應了

